basket serie c bellaria finale a livorno

La squadra di basket femminile di Bellaria si prepara a disputare l’ultima partita della regular season di Serie C, in programma domenica alle 18:15 sul suo campo contro Livorno. Dopo la sconfitta contro la Gea Grosseto con il punteggio di 47-36, le atlete sono pronte a scendere in campo per la dodicesima giornata. L’incontro si svolgerà in casa, con l’obiettivo di concludere al meglio questa fase del campionato.

Dopo il ko subito sul campo della Gea Grosseto per 47-36, la GS Bellaria è pronta a tornare in campo per la dodicesima giornata e l’ultimo impegno della regular season del campionato di Serie C femminile, in programma domenica alle ore 18:15 sul parquet di casa contro Livorno. Quella contro le livornesi sarà infatti una gara senza particolari implicazioni di classifica, con le pontederesi già certe della partecipazione ai playout. Livorno è una formazione attualmente nelle zone basse della classifica, ma reduce da alcune vittorie importanti, dimostrando una crescita sotto il profilo del rendimento. Si tratta quindi di una squadra da affrontare con attenzione, capace di approfittare di eventuali cali e restare in partita fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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