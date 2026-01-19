basket terza sconfitta di fila per la pf pisa in casa con porcari in serie c femminile

La Pallacanestro Femminile Pisa subisce la sua terza sconfitta consecutiva, questa volta in casa contro Porcari, nell’ultima giornata dell’andata del campionato di Serie C. La partita si è conclusa con un esito stretto, evidenziando le difficoltà affrontate dalla squadra in questa fase della stagione. Un momento di riflessione per la squadra e il club, che ora si prepara alla seconda parte del campionato.

Pisa, 18 gennaio 2026 – Ancora una sconfitta sul filo di lana per la Pallacanestro Femminile Pisa, in casa con Porcari, nell’ultima giornata di andata del campionato di serie C. Anche questa volta, fatale è stato il quarto periodo, ed in particolare gli ultimi due minuti, dopo che le biancorosse avevano dilapidato un vantaggio di 9 punti, acquisito alla fine del terzo.. LA CRONACA – Già dal primo minuto si vede come Porcari, autentica bestia nera per la PF, imposti la gara sul pressing totale ed asfissiante, con continui raddoppi di marcatura in ogni angolo del campo. Le biancorosse, tuttavia, tengono botta e riescono, soprattutto con qualche contropiede azzeccato, a tenere a distanza le avversarie nel primo quarto ( 17-12 ), nonostante un serio infortunio ad Edu Mengue, che costringerà purtroppo la generosa atleta pisana a saltare il girone di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Pallacanestro Femminile Pisa ha concluso con una sconfitta la partita contro Virtus Siena, nella penultima giornata di andata del campionato di serie C femminile. La sfida si è svolta a Siena, dove le pisane hanno affrontato una delle squadre più quotate del campionato, concludendo la partita con un risultato negativo.

La Pallacanestro Femminile Pisa ha subito la sua prima sconfitta casalinga nel recupero della sesta giornata del campionato di serie C, affrontando la PF Firenze il 11 dicembre 2025. La partita ha rappresentato un momento importante per le ragazze pisane, che si sono confrontate con una squadra competitiva in una gara ricca di emozioni.

