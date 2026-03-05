basket derby salvezza a pisa tra il lanciato cus e carrara legends in dr1

Nel campionato di basket, il derby salvezza si disputa a Pisa tra il CUS e i Carrara Legends. La partita si gioca in DR1 e vede il CUS in cerca di conferme dopo aver ottenuto la sua quinta vittoria su sei incontri, la quarta consecutiva, da quando Luca Martini ha iniziato a guidare la squadra. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in vista della classifica.

Pisa, 5 marzo 2026 – Alla quinta vittoria in sei gare, quarta consecutiva, da quando Luca Martini si è accomodato in panchina, il Cosmocare CUS Pisa, dopo essere stato in fondo alla classifica da solo per quasi tutta la stagione, ha lasciato finalmente l’ultima posizione a Carrara Legends, ospite al PalaCus, domenica alle 18, per una sfida che ha il sapore dello spareggio. A sette turni dalla conclusione, il cammino verso la salvezza è ancora molto aperto e coinvolge sicuramente, oltre a Legends e CUS, anche Viareggio, che ha gli stessi punti dei pisani, Castelfranco, CMB Carrara, e anche se in misura minore, Pontedera, Invictus e Chimenti Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

