Basket - Serie B femminile interregionale Green Le Mura ko con Perugia Alle umbre lo scontro diretto

Nel campionato di serie B femminile interregionale di basket, la squadra Green Le Mura Spring ha perso contro Sisas Perugia con il punteggio di 62-75. La partita ha visto in campo diverse giocatrici, con Orsini che ha segnato 12 punti e Ceccarini 11. La sfida rappresenta anche uno scontro diretto tra le due formazioni.

Green Le Mura Spring 62 Sisas Perugia 75 GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 5, Ceccarini 11, Dianda 8, Capodagli 8, Bona ne, Orsini 12, Morettini Paracucchi 3, Geremei, Chiti 4, Maffei 7, Michelotti 4, Evangelisti ne. All.: Pistolesi. SISAS PERUGIA: Parolai 10, Gambelunghe ne, Cernicchi 2, Scarpato 17, Aquinardi 6, Falbo 12,Falkowska ne, Iachettini, Rudzka 7, Manganiello 7, Fausti 14, All.: Posti. Arbitri: Antonelli di Poggibonsi e Benenati di Cecina. Note: parziali 17-17, 30-33, 49-47. LUCCA - Battuta d’arresto per il Green Le Mura Spring che esce sconfitto dallo scontro diretto contro la terza in classifica. Che fosse un confronto diretto tra seconda contro terza e che per questo fosse una partita molto difficile e molto insidiosa, coach Pistolesi lo aveva pronosticato alla vigilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura ko con Perugia. Alle umbre lo scontro diretto Articoli correlati Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura oggi a Firenze. E’ scontro direttoScontro diretto, oggi, alle 18, al "Palamarcellino" tra il Green Le Mura Spring e la capolista Firenze Academy. Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura soffre, ma vince. Successo dopo un supplementareBagalier FeBa 51 Green Le Mura Spring 57 (d1ts) BAGALIER FEBA: Ortolani 12, Severini, Valeriani ne, Perini 14, Bocola 10, Smajic 6, Binci ne,... Approfondimenti e contenuti su Basket Serie B femminile interregionale... Temi più discussi: Basket Regionale, nel weekend fari puntati sul torneo di Serie B Femminile - L'Unione Sarda.it; Designazioni Arbitrali Serie B Femminile Girone Unico 11a Giornata di Ritorno; Serie b femminile. Puianello, vittoria da copertina a Ravenna . Oggi Scandiano; News: Basket, B femminile: Taranto ha la meglio sulla giovanissima ed orgogliosa Battipaglia. Serie A2 F girone B - La presentazione della venticinquesima giornataIl programma della venticinquesima e penultima giornata di Techfind Serie A2. Girone B Aprono il turno Nuova Pallacanestro Treviso e Halley Thunder Matelica (ore 18.30). Matelica torna in ... pianetabasket.com Serie B Femminile: il Basket Fasano cala il tris a BeneventoBENEVENTO – Non c’è due senza tre. Il Basket Fasano espugna nuovamente il parquet di Benevento, centrando la terza vittoria esterna stagionale ... osservatoriooggi.it Basket serie C, oggi al Pala DeFrancesco la Rossotono New Virtus ospita il Nardò - x.com Libertas: sfida delicata contro Cividale #livorno #sport #basket #libertas - facebook.com facebook