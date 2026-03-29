Basket - Serie B femminile interregionale Green Le Mura ko con Perugia Alle umbre lo scontro diretto

Da sport.quotidiano.net 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di serie B femminile interregionale di basket, la squadra Green Le Mura Spring ha perso contro Sisas Perugia con il punteggio di 62-75. La partita ha visto in campo diverse giocatrici, con Orsini che ha segnato 12 punti e Ceccarini 11. La sfida rappresenta anche uno scontro diretto tra le due formazioni.

Green Le Mura Spring 62 Sisas Perugia 75 GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 5, Ceccarini 11, Dianda 8, Capodagli 8, Bona ne, Orsini 12, Morettini Paracucchi 3, Geremei, Chiti 4, Maffei 7, Michelotti 4, Evangelisti ne. All.: Pistolesi. SISAS PERUGIA: Parolai 10, Gambelunghe ne, Cernicchi 2, Scarpato 17, Aquinardi 6, Falbo 12,Falkowska ne, Iachettini, Rudzka 7, Manganiello 7, Fausti 14, All.: Posti. Arbitri: Antonelli di Poggibonsi e Benenati di Cecina. Note: parziali 17-17, 30-33, 49-47. LUCCA - Battuta d’arresto per il Green Le Mura Spring che esce sconfitto dallo scontro diretto contro la terza in classifica. Che fosse un confronto diretto tra seconda contro terza e che per questo fosse una partita molto difficile e molto insidiosa, coach Pistolesi lo aveva pronosticato alla vigilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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