Calcio serie C il Perugia non può fallire l' approccio con la Samb

La sfida tra Perugia e Sambenedettese si avvicina e la pressione cresce. Per i biancorossi non ci sono più margini di errore, soprattutto dopo tante delusioni in questa stagione complicata. Giovanni Tedesco sa che questa è una partita da vincere, senza se e senza ma. La squadra si prepara con intensità, consapevole che un passo falso potrebbe compromettere definitivamente il cammino in campionato.

Con la Sambenedettese è vietato sbagliare. Sembra una frase già sentita tante volte nell'arco di una stagione travagliatissima, ma mai come questa volta sembra calzare a pennello alla squadra di Giovanni Tedesco.E sarà soprattutto sul piano dell'approccio mentale che il Perugia non potrà.

