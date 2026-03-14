Basket B Interregionale Stasera l’Attila riceve Canosa | È emergenza out tanti elementi

Stasera l’Attila affronta Canosa nella partita di Basket B Interregionale. Il team annuncia che molti giocatori sono indisponibili, creando una situazione difficile per la squadra. L’allenatore ha dichiarato che sarà necessario sfruttare al massimo le risorse disponibili per riuscire a ottenere un risultato positivo. La partita si svolgerà questa sera, senza ulteriori dettagli sulle formazioni.

"La situazione è davvero complicata, perché abbiamo diversi giocatori out e dovremo trovare la massima efficienza in campo per vincere, non ci sono altre strade". Piero Coen, allenatore dell’ Attila Junior Basket di Porto Recanati, si esprime così in vista del match casalingo di oggi alle 21 contro Canosa, per la 24esima giornata del campionato di serie B Interregionale. I portorecanatesi, primi a 32 punti, affronteranno i pugliesi che sono ultimi in classifica con appena 10 punti. "Veniamo da una settimana difficilissima, ci siamo allenati poco – dice coach Coen – per gli infortuni ed è un grosso problema. All’andata abbiamo vinto verso la fine e ora ci toccherà trovare l’energia giusta per giocarcela. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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