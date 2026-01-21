Basket serie A2 | BiEmme Service - Givova 78-62 | Scafati ribaltata la Libertas incanta al Modigliani Forum

La partita di Serie A2 di basket tra Bi.Emme Service e Givova si è conclusa con una vittoria della Libertas, che ha battuto Scafati 78-62. La squadra ha messo in mostra una prestazione solida, ottenendo così la quarta vittoria consecutiva. Un risultato importante per la classifica e per il morale del team, che ha confermato la propria crescita in questa fase della stagione.

