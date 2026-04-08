L’Italia ha annunciato la partecipazione ai Mondiali di basket 3×3 a Singapore, con quattro giocatori titolari che prenderanno parte alle qualificazioni previste per l’11 e il 12 aprile. La squadra italiana si prepara per affrontare i tornei di qualificazione in vista della fase finale del torneo internazionale. Le competizioni si svolgeranno in due giornate, con le squadre che si sfideranno per ottenere l’accesso alla fase successiva.

L’Italia schiera quattro giocatori per le qualificazioni ai Mondiali di basket 3×3 a Singapore, previste per l’11 e il 12 aprile. La selezione definitiva è stata annunciata dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Il gruppo è stato ridotto da otto a quattro elementi dopo le sessioni di valutazione condotte a Roma. Claudio Negri, tecnico degli azzurri, ha gestito gli allenamenti presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti per definire il roster finale. Il profilo dei convocati: tra Serie B e Interregionale. Andrea Valentini porta nel gruppo un contributo statistico solido, con una media di 11.1 punti e 5.7 rimballi registrata in Serie B con la Loreto Pesaro, dopo aver trascorso due stagioni nella Virtus Roma 1960. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali basket 3×3: l’Italia vola a Singapore con 4 titolari

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