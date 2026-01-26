Maltempo governo stanzia 100 milioni

Il governo ha annunciato uno stanziamento di 100 milioni di euro a fronte delle recenti allerte di maltempo. Durante il Consiglio dei ministri, è stata dichiarata l’emergenza nelle regioni di Sicilia, Sardegna e Calabria, colpite dal ciclone Harry. La misura mira a sostenere le operazioni di intervento e ricostruzione nelle zone interessate, in attesa di ulteriori sviluppi e delle necessarie attività di assistenza.

19.06 Nel Consiglio dei ministri di oggi il governo Meloni ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia,Sardegna e Calabria colpite dal ciclone Harry. Proposta avanzata dal ministro Musumeci.Lo stato di emergenza può durare 12 mesi, prorogabile per altri 12. Per i primi interventi è stata deliberata la somma di 100 milioni euro "Presto ci sarà un nuovo provvedimento per consentire il ripristino delle infrastrutture distrutte, appena si avrà la ricognizione precisa dei danni da parte delle Regioni",ha detto Musumeci.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su maltempo governo Maltempo, il governo stanzia 100 milioni. Meloni: "Stato vicino ai territori" Durante il Consiglio dei Ministri dedicato all’emergenza maltempo, il governo ha approvato uno stanziamento di 100 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali. Mps stanzia 300 milioni per i danni del maltempo Mps ha annunciato una dotazione di 300 milioni di euro destinati a coprire i danni causati dal maltempo nelle regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Emergenza Maltempo: Il Governo stanzia 100 milioni per Calabria, Sicilia e Sardegna Ultime notizie su maltempo governo Argomenti discussi: Alluvioni in Calabria, Sicilia e Sardegna: il Gruppo BPER stanzia 100 milioni; Banco di Sardegna stanzia 100 milioni per famiglie e imprese colpite dal maltempo; Maltempo in Sicilia, dichiarato lo stato di emergenza. Stanziati i primi 70 milioni per le urgenze. Maltempo, il governo stanzia 100 milioni. Meloni: Stato vicino ai territoriNel Consiglio dei Ministri riunito sull'emergenza maltempo è stata deliberata la somma complessiva di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per far fronte ai primissimi i ... msn.com Maltempo: arrivano 100 milioni per l’emergenza in Calabria, Sicilia e SardegnaMaltempo: il governo stanzia 100 milioni per l’emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna. Lo stato di emergenza può durare 12 mesi, prorogabile per altri 12, come prevede il Codice di Protezione civil ... corrierenazionale.it Maltempo, il governo stanzia 100 milioni. Meloni: "Stato vicino ai territori" x.com STATO DI EMERGENZA NAZIONALE PER SICILIA, SARDEGNA E CALABRIA DOPO IL MALTEMPO Il governo Meloni ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori della Sicilia, Sardegna e Calabria colpiti dal violento maltemp - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.