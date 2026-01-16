Il 16 gennaio si è svolta un’udienza importante nel processo che coinvolge 14 imputati, accusati di usura, estorsione e tentata estorsione nei confronti di un agriturismo nel Sannio. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini volte a fare luce su pratiche illecite che hanno interessato il settore agrituristico locale. L’udienza rappresenta un passo fondamentale nel percorso giudiziario volto a chiarire i fatti e le responsabilità.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuta oggi, 16 gennaio, l’udienza decisiva del processo che vede imputate quattordici persone accusate, a vario titolo, di usura, estorsione e tentata estorsione ai danni del titolare di un agriturismo del Sannio. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi al termine della replica del pubblico ministero e della successiva camera di consiglio. Il procedimento nasce da un’indagine della Squadra Mobile e della Guardia di Finanza che ha ricostruito un presunto sistema di prestiti concessi a tassi usurari e accompagnati, secondo l’accusa, da pressioni e intimidazioni nei confronti dell’imprenditore, costituitosi parte civile con l’avvocato Luca Guerra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Usura ed estorsione ai danni di un agriturismo: udienza per 14 imputati

