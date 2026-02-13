Pellegrino Mastella | Sbloccati 13 milioni per la viabilità rurale dei Comuni sanniti

Pellegrino Mastella annuncia che sono stati sbloccati 13 milioni di euro per migliorare le strade rurali nei Comuni sanniti. La cifra deriva da un intervento deciso per sostenere le infrastrutture locali, dopo settimane di attesa. L’assessore alle Politiche agricole Maria Carmela Serluca ha comunicato la distribuzione dei fondi ai 26 Comuni beneficiari, ciascuno ricevendo circa 500mila euro. Mastella aveva sollecitato l’intervento, parlando di un passo importante per le comunità del territorio. Un dettaglio concreto riguarda l’obiettivo di rendere più sicure le strade di campagna e facilitare i collegamenti

L'assessore alle Politiche agricole Maria Carmela Serluca ha comunicato al consigliere regionale sannita Pellegrino Mastella, che aveva sollecitato un'incisiva azione in questa direzione, lo sblocco delle risorse per migliorare la rete viaria al servizio delle aree rurali nelle aree campane. I fondi, pari a 500mila euro per ciascun Comune, saranno destinati a 26 Comuni sanniti: Pesco Sannita, Foiano Valfortore, Castelfranco in Miscano, Colle Sannita, Reino, Montefalcone Valfortore, Circello, Castelpagano, Casalduni, San Giorgio la Molara, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Lorenzello, San Nicola Manfredi, Cusano Mutri, San Bartolomeo in Galdo, Morcone, Paduli, Ginestra degli Schiavoni, Cerreto Sannita, Castelvetere Valfortore, Pietraroja, Apollosa, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Baselice.