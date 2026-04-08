Barilla prima azienda al mondo per reputazione nel settore alimentare

Per il terzo anno consecutivo, Barilla si è posizionata come l’azienda con la migliore reputazione nel settore alimentare a livello mondiale. La classifica è stata stilata sulla base di valutazioni che riguardano l’immagine e la fiducia dei consumatori, senza che siano stati coinvolti eventi o dichiarazioni recenti. La posizione conferma la costante presenza dell’azienda tra i marchi più riconosciuti e apprezzati nel settore.

Per il terzo anno consecutivo, Barilla è stata eletta azienda numero 1 al mondo per reputazione nel settore alimentare. A sancire il primato è il “Global RepTrak 100” condotto dalla statunitense RepTrak, che dal 1999 analizza i dati e la reputazione delle aziende di tutto il mondo. Nella classifica generale di quest’anno, che vede al primo posto i giocattoli Lego, Barilla si piazza al 9° posto, guadagnando 16 posizioni rispetto al 2025 ed entrando così nella Top ten globale. Dal 2020 Barilla ha raggiunto la parità retributiva di genere secondo il principio “equal pay for equal work” Come si misura la reputazione. Il ranking è compilato sulla... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Barilla prima azienda al mondo per reputazione nel settore alimentare Barilla prima azienda food al mondo per reputazione: entra nella top 10 globaleBarilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak® 100 condotto... Leggi anche: Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione, al 9° posto classifica generale Temi più discussi: Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione, al 9° posto classifica generale; Carbonara day, da PizzAut si festeggia con '#Carebonara', pasta entra nel menù con Barilla; Da PizzAut arriva la Carebonara: la pasta entra nei menù con Barilla - Radio Studio90 Italia; Carbonara Day, da PizzAut la pasta entra nel menu con la #Carebonara. Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione e conquista il 9° posto nella classifica generaleBarilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak® 100 ... iltempo.it Barilla si conferma prima azienda al mondo per reputazione nel settore Food e conquista il 9° posto nella classifica generalePer il terzo anno consecutivo, Barilla è la prima azienda food al mondo nel Global RepTrak 100 ed entra nella top 10 complessiva delle aziende globali ... gazzettadiparma.it Per il terzo anno consecutivo, Barilla è la prima azienda food al mondo nel Global RepTrak 100 ed entra nella top 10 complessiva delle aziende globali - facebook.com facebook Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione, al 9° posto classifica generale x.com