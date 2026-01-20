Capitale della Cultura 2028 è ufficiale | Forlì entra nella top ten delle finaliste

Forlì si aggiudica un posto tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, in collaborazione con Cesena. Questa candidatura riconosce il valore culturale e storico della città, che si prepara a valorizzare ulteriormente il proprio patrimonio attraverso iniziative e progetti dedicati. La selezione rappresenta un importante riconoscimento per il territorio e le sue future opportunità di crescita culturale.

Il progetto "I Sentieri della bellezza" ha convinto la giuria. Ora la volata finale: audizioni a Roma entro marzo. Zattini: "Risultato straordinario" È ufficiale: la candidatura di Forlì, promossa insieme al Comune di Cesena, entra ufficialmente nella rosa delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La corsa al riconoscimento entra così nel vivo, dopo la selezione operata da una giuria di sette esperti che ha valutato i progetti presentati dalle 23 città candidate. La commissione, guidata da Davide Maria Desario e composta da Stefano Baia Curioni, Vincenzina Diquattro, Luca Galassi, Luisa Piacentini, Davide Rossi, Vincenzo Trione, ha esaminato le candidature presso il Dipartimento per le attività culturali (Diac), pubblicando oggi l’elenco delle dieci città finaliste.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Capitale della cultura. In arrivo la top ten delle città finaliste: "Crediamo nella vittoria"La capitale della cultura si avvicina alla proclamazione delle città finaliste.

Capitale della cultura 2028, Forlì è tra le 10 finaliste. “Un risultato straordinario”Forlì è tra le dieci città finaliste per diventare la Capitale italiana della cultura 2028, una selezione annunciata dalla giuria e prevista per il 27 marzo.

Cultura: scelta decina per Capitale 2028, da Alatri ad Ancona - E' stata resa la decina delle finaliste per la selezione della citta' Capitale italiana della cultura 2028, decisa dala Giuria ... iltempo.it

Capitale della cultura 2028, Forlì è tra le 10 finaliste. Un risultato straordinario - Candidatura promossa assieme a Cesena. Il sindaco Gian Luca Zattini: Lo sguardo del dossier, di straordinario valore, abbraccia oltre quaranta comuni, in un intreccio di storia, conoscenza, rigeneraz ... ilrestodelcarlino.it

