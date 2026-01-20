Audi Revolut F1 Team inaugura una nuova fase nel Mondiale FIA di Formula 1 con un evento immersivo a Berlino. La storica centrale elettrica Kraftwerk si trasforma in uno spazio dedicato a luci, suoni e identità di marca, segnando l’inizio di un percorso innovativo e coinvolgente. Un debutto che sottolinea l’impegno del team verso un futuro all’insegna della tecnologia e della comunicazione emozionale.

Dopo anni di preparazione e costruzione “dietro le quinte”, Audi Revolut F1 Team accende ufficialmente la propria nuova era nel Mondiale FIA di Formula 1 con un debutto globale ad alto impatto scenico: Kraftwerk Berlin, storica centrale elettrica trasformata per l’occasione in un’esperienza immersiva fatta di luce, suono e identità di marca. Il lancio non è stato solo una presentazione tecnica o un unveiling tradizionale, ma una vera dichiarazione d’intenti: Audi sceglie Berlino — hub internazionale di cultura, tecnologia e progresso — per comunicare ambizione e volontà di parlare a un pubblico che va oltre i confini classici del motorsport. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Audi Revolut F1 Team apre un nuovo capitolo con uno spettacolo immersivo a Berlino

Audi Revolut F1 Team, primo “avvio” della monoposto al debutto nel 2026Il progetto Audi Revolut F1 Team ha compiuto un importante passo avanti in preparazione al debutto nel Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2026.

La prima vera monoposto F1 2026 che debutta in pista è un’Audi: la mossa a sorpresa del team di BinottoAudi presenta la sua prima monoposto F1 2026, la R26, che ha debuttato in pista dopo il completamento della fase di sviluppo e test della power unit.

