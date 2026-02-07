Sanremo 2026 | Bocchini rivoluziona l’Ariston con un palco asimmetrico e immersivo tra musica e percezione visiva

Sanremo 2026 si presenta con un palco completamente nuovo. Bocchini ha deciso di cambiare tutto, portando sul palco dell’Ariston un design asimmetrico e immersivo. La scena non sarà più tradizionale e statica, ma si trasformerà in un’esperienza visiva e sonora coinvolgente. La scelta mira a sorprendere il pubblico e a dare un tocco di modernità alla manifestazione. La produzione ha già iniziato i lavori, promettendo uno spettacolo che unisce musica e innovazione.

Sanremo 2026 si prepara a una trasformazione scenografica radicale, abbandonando le geometrie consolidate per un’esplorazione audace dell’asimmetria e della fluidità spaziale. L’architetto Riccardo Bocchini, già artefice della Techno Hall dello scorso anno, ha svelato il concept del nuovo palco dell’Ariston, promettendo un’esperienza visiva che si fonderà con la musica, creando un’armonia dinamica e inaspettata. L’obiettivo dichiarato è quello di “trasformare il contenitore televisivo in un tempio della percezione”, puntando a un’immersione totale dello spettatore nel cuore dell’evento musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026: la scenografia di Bocchini tra asimmetria e magia musicale Sanremo 2026 si apre con una scena che sorprende. Sanremo 2026: svelata la nuova scenografia del palco dell’Ariston La nuova scenografia di Sanremo 2026 fa discutere. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sanremo 2026 Sanremo 2026, come sarà il palco del Festival: i tre fascioni, la scala motorizzata e il sipario di ledwallCresce l’attesa per Sanremo 2026, in calendario dal 24 al 28 febbraio. Intanto è stato mostrato il nuovo impianto scenografico firmato dall’architetto Riccardo ... ilmessaggero.it Svelata la scenografia di Sanremo 2026: ecco la prima immagine ufficialeÈ stata svelata la prima immagine ufficiale della scenografia di Sanremo 2026, al via il 24 febbraio prossimo. È firmata da Riccardo Bocchini ... dire.it "Espansione e asimmetria", ecco la scenografia di Sanremo 2026. L'architetto Riccardo Bocchini: "Imprevedibilità e rottura degli schemi, come nella musica di oggi". Esclusiva backstage FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/speciali/sanr facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.