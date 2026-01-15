Pio Esposito rompe l’incantesimo con un gol che cambia le sorti di Inter-Lecce. La partita, inizialmente equilibrata e difficile da decifrare, si sblocca grazie a un episodio determinante. Un’azione che dimostra come un singolo momento possa avere un impatto significativo su un match spesso caratterizzato da equilibrio e tensione. Un risultato che potrebbe influire sulla classifica e sull’andamento delle prossime gare.

Certe partite sembrano disegnate per scivolare via senza lasciare traccia. Inter-Lecce stava andando esattamente in quella direzione: una gara bloccata, sporca, avara di spazi e di occasioni, con la squadra più forte che gira intorno al problema senza mai risolverlo davvero. A San Siro il tempo passava e il sospetto diventava certezza: non sarebbe bastata la pazienza, sarebbe servito altro. Quando la partita cambia volto. Per oltre un’ora l’ Inter ha faticato come raramente le era capitato in stagione. Il Lecce ha tolto profondità, ha chiuso le linee interne, ha costretto i nerazzurri a una manovra lenta e prevedibile. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Pio Esposito rompe l’incantesimo: un gol che vale molto più di Inter-Lecce

Leggi anche: Pio Esposito, gol d’oro che vale il +6 sul Napoli: Tuttosport elogia così il baby bomber dell’Inter

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Pio Esposito sblocca Inter Lecce

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Non ho rotto niente. Mi hanno abbattuto come un elefante e mi sono svegliato per 13 giorni nel TSO in mezzo ai veri pazzi” Artem Tkachuk rompe il silenzio e annuncia la volontà di allontanarsi dai social: https://fanpa.ge/Ljnr7 facebook

Francesco Pio #Esposito si prende tutta la scena e risolve un match che sapeva di beffa. L'Inter ora attende il Milan per tentare l'allungo sul primo gradino del podio #InterLecce x.com