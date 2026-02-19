Benfica presenta reclamo alla UEFA contro il Real Madrid | cosa c' è dietro?

Il Benfica ha presentato un reclamo alla UEFA contro il Real Madrid, accusando una possibile infrazione durante la partita d’andata degli ottavi di Europa League. La causa riguarda un episodio che avrebbe coinvolto un giocatore madrileno, secondo i portoghesi, in un’azione irregolare non sanzionata dall’arbitro. La decisione del club lusitano arriva dopo aver analizzato le immagini e aver raccolto testimonianze. La UEFA dovrà ora esaminare la richiesta e decidere se aprire un’indagine ufficiale. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attende una risposta ufficiale.

Nel contesto della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League tra Benfica e Real Madrid, emergono nuove tensioni legate a un episodio della gara d'andata. Il club portoghese ha formalizzato un reclamo all'UEFA, chiedendo chiarezza sulle circostanze disciplinari legate a un intervento ritenuto grave. Al 38' della ripresa, il centrocampista del Real Madrid valverde ha sferrato un pugno verso il volto dell'avversario durante un tentativo di liberarsi dalla marcatura, in una fase di contatto fisico tra le squadre. La scena ha coinvolto anche samuel dahl, ex giocatore della Roma, come parte dell'azione. Benfica presentato un reclamo formale alla UEFA! L'accusa è molto pesante: c'entra il Real Madrid… Caso Vinicius: UEFA apre indagine ufficiale su Benfica-Real Madrid. L'UEFA ha aperto un'indagine ufficiale sul caso Vinicius, dopo i recenti episodi di discriminazione verificatisi durante la partita tra Benfica e Real Madrid. Dalla Spagna: il Benfica presenta reclamo alla UEFA per un pugno di Valverde su Dahl. Benfica-Real Madrid continua: il club portoghese ha presentato un reclamo ufficiale alla UEFA per il pugno di Valverde su Dahl. Le polemiche attorno a Benfica-Real Madrid non si fermano: dopo il caso Vinícius-Prestianni e le relative accuse di insulti razzisti nei confronti del brasiliano, i portoghesi hanno presentato un reclamo ufficiale alla UEFA per un contatto fra Valverde e Dahl. Caso Vinicius-Prestianni, il Real Madrid: "Fornite tutte le prove disponibili alla UEFA"