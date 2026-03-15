Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha esaminato gli episodi arbitrali che hanno coinvolto l’Inter durante la stagione. Ha evidenziato alcuni errori a sfavore della squadra, ma ha anche chiarito i numeri relativi a queste decisioni. La sua analisi si concentra sui dettagli specifici delle azioni contestate, senza trarre conclusioni sulle cause o sulle responsabilità.

Inter News 24 Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha analizzato il tema degli errori arbitrali legati all’Inter, commentando il bilancio della stagione. Il dibattito sugli episodi arbitrali continua ad animare il campionato e nelle ultime settimane sono tornate a circolare accuse e teorie contrapposte: dalla cosiddetta “Marotta League”, evocata quando una decisione favorisce l’ Inter, fino alle polemiche per gli errori che avrebbero penalizzato i nerazzurri. Sul tema è intervenuto sui suoi account social l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che ha fatto il punto della situazione analizzando diversi episodi discussi della stagione. Secondo l’ex direttore di gara, il problema non sarebbe legato a complotti o favoritismi, ma piuttosto a una classe arbitrale che continua a commettere diversi errori, alcuni dei quali anche pesanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calvarese sugli episodi arbitrali: «Errori contro l’Inter, ma facciamo chiarezza sui numeri»

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