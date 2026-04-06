Izzo si scusa dopo l' espulsione contro il Palermo | Mi assumo la responsabilità della sconfitta

Dopo aver ricevuto una doppia ammonizione durante la partita contro il Palermo, che ha portato alla sua espulsione, Armando Izzo ha pubblicato un messaggio sui social in cui si è scusato. Ha anche affermato di assumersi la responsabilità della sconfitta della sua squadra. L’episodio ha avuto ripercussioni sul risultato finale della partita.

Il difensore chiede perdono ai compagni per averli lasciati in dieci, ma guarda avanti: "Prepariamoci per vincere sabato" Armando Izzo rompe il silenzio sui social dopo la doppia ammonizione rimediata nella partita contro il Palermo, che gli è costata l'espulsione e ha contribuito alla sconfitta della sua squadra. Il difensore si è assunto pubblicamente le responsabilità del risultato negativo. "Chiedo scusa per l'espulsione e per aver lasciato i miei compagni in 10 per un tempo. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta, eravamo in partita e c'era la possibilità di recuperare. Occorre ripartire uniti e compatti, mancano pochi punti per la salvezza e non bisogna perdere lo spirito giusto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Referendum, Nordio: "Mi assumo la responsabilità politica della sconfitta ma non mi dimett...AGI - "La riforma della giustizia porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica". Leggi anche: Referendum, Nordio: mi assumo la responsabilità della sconfitta alle urne ma non mi dimetto