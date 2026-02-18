Atletico Madrid il Brugge di Leko sfida Simeone | Vogliamo vincere! Il Cholo in emergenza

Il Brugge di Leko ha deciso di sfidare l’Atletico Madrid di Simeone, spinto dalla volontà di ottenere una vittoria importante. La partita, che si gioca al Jan Breydel, rappresenta più di un semplice confronto tra due squadre. I belgi vogliono dimostrare di poter competere contro un avversario forte, anche se i Colchoneros arrivano in una fase difficile a causa di infortuni e assenze pesanti. La partita si preannuncia tesa, con entrambe le squadre determinate a ottenere il risultato.

