Cavestri a Bar Carlino | Il mio jazz? È per tutti Come le sfide al Dall’Ara

Francesco Cavestri, giovane musicista jazz, ha recentemente suonato al Bar Carlino di Bologna, sottolineando come il suo stile sia aperto a tutti. Cresciuto tra le note delle scuole medie musicali e i giochi nel cortile della scuola, Cavestri vede nel jazz un genere accessibile quanto il calcio, sport che ha praticato da ragazzo. La sua musica e la passione per il calcio si incontrano in un legame che definisce come “due mondi contigui”.

"Il jazz e il calcio? Due mondi contigui". Non ha dubbi Francesco Cavestri, giovane stella del jazz, cresciuto a Bologna tra una lezione di musica alle scuole medie a indirizzo musicale e un calcio al pallone nel cortile dell’istituto. Maestro, ci sono tifosi del Bologna anche tra i jazzisti? "Ma certo: io sono uno di loro. Ho avuto la fortuna di poter andare al Dall’Ara varie volte nella mia vita. L’emozione più grande? Un Bologna-Torino di qualche anno fa, gol da manuale di Di Vaio. L’ho poi conosciuto dal vivo: una persona speciale, empatica. E’ venuto pure a un mio concerto". Anche la passione per il jazz ha allo stesso modo un giorno e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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