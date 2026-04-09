Bambole di Pezza | Mollate prima di Sanremo 2026 ed è nata una revenge song In Italia siamo un errore di sistema

Le Bambole di pezza, band rock tutta al femminile, hanno visto crescere la propria popolarità durante Sanremo 2026. In un’intervista recente, hanno dichiarato di aver deciso di lasciare prima della partecipazione alla prossima edizione del festival, e di aver scritto una canzone di rivalsa. La formazione ha anche commentato la situazione del sistema musicale in Italia, definendolo un errore.

Le Bambole di pezza hanno amplificato il proprio pubblico grazie a Sanremo 2026: unica band rock e tutta al femminile. In questa intervista a Fanpage hanno parlato di come ispirano nuove generazioni e hanno trasformato una rottura sentimentale nella revenge song “Glitter”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo Conti spiega perché non ha consegnato i fiori alle Bambole di Pezza a Sanremo: “Mi scuso, rimedierò”Carlo Conti in conferenza stampa di presentazione della terza serata di Sanremo, si è scusato con le Bambole di pezza che ieri sera non hanno...

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