Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026 | Punk? Estreme? Siamo solo donne libere Che amano aiutarsi

Le Bambole di Pezza hanno annunciato la loro partecipazione a Sanremo 2026, portando con sé un messaggio di libertà femminile. La band, formata da cinque donne, ha spiegato di non voler essere etichettata come punk o estrema, ma di amare l’idea di sostenersi a vicenda. Durante un incontro con i fan, hanno condiviso che il loro obiettivo principale è trasmettere un messaggio di autonomia e solidarietà tra donne, senza rinunciare alla loro autenticità.
Milano, 15 febbraio 2026 – Misteri sanremesi. Dopo il trionfo dei Måneskin al festival di Sanremo, cinque anni fa, tutti si aspettavano di assistere a una irresistibile proliferazione di rockband. E, invece, niente di niente. O quasi. Così ci prova ora il quintetto milanese delle Bambole di Pezza a costruirsi la grande occasione, mollando quei club in cui è nato e cresciuto per saltare sul predellino del treno che passa solo una volta nella vita. «La nostra Resta con me è una canzone di “sorellanza“, quella vera, che non è solo una parola bella da dire, ma un patto silenzioso che ti tiene in piedi quando tutto vacilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: «Ci siamo scelte come sorelle di vita, in una società che immagina le donne sempre in competizione tra loro. Al Festival speriamo di ispirare le bambine a suonare»
Le Bambole di Pezza, gruppo pop-punk milanese, hanno deciso di partecipare a Sanremo 2026 per sfidare gli stereotipi di genere e mostrare un esempio di solidarietà tra donne.
Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: «Ci siamo scelte come sorelle di vita, in una società che immagina le donne sempre in competizione tra loro. Al Festival speriamo di ...Il gruppo pop-punk milanese è la prima formazione tutta al femminile della storia dell'Ariston. «Il problema è l'assenza di modelli, alla bambine si dice che suonare certi strumenti è da maschi». L' ... vanityfair.it
Dal punk al Quirinale, il salto mortale delle Bambole di pezza. Chi l'avrebbe mai detto?Saranno in gara al Festival di Sanremo con la canzone Resta con me e con gli altri colleghi in partenza per l'Ariston sono state al Quirinale su invito del Presidente della Repubblica, Sergio Matt ... repubblica.it
