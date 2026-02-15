Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026 | Punk? Estreme? Siamo solo donne libere Che amano aiutarsi

Le Bambole di Pezza hanno annunciato la loro partecipazione a Sanremo 2026, portando con sé un messaggio di libertà femminile. La band, formata da cinque donne, ha spiegato di non voler essere etichettata come punk o estrema, ma di amare l’idea di sostenersi a vicenda. Durante un incontro con i fan, hanno condiviso che il loro obiettivo principale è trasmettere un messaggio di autonomia e solidarietà tra donne, senza rinunciare alla loro autenticità.

Milano, 15 febbraio 2026 – Misteri sanremesi. Dopo il trionfo dei Måneskin al festival di Sanremo, cinque anni fa, tutti si aspettavano di assistere a una irresistibile proliferazione di rockband. E, invece, niente di niente. O quasi. Così ci prova ora il quintetto milanese delle Bambole di Pezza a costruirsi la grande occasione, mollando quei club in cui è nato e cresciuto per saltare sul predellino del treno che passa solo una volta nella vita.  «La nostra Resta con me è una canzone di “sorellanza“, quella vera, che non è solo una parola bella da dire, ma un patto silenzioso che ti tiene in piedi quando tutto vacilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: «Ci siamo scelte come sorelle di vita, in una società che immagina le donne sempre in competizione tra loro. Al Festival speriamo di ispirare le bambine a suonare»

Le Bambole di Pezza, gruppo pop-punk milanese, hanno deciso di partecipare a Sanremo 2026 per sfidare gli stereotipi di genere e mostrare un esempio di solidarietà tra donne.

