Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026 | Punk? Estreme? Siamo solo donne libere Che amano aiutarsi

Le Bambole di Pezza hanno annunciato la loro partecipazione a Sanremo 2026, portando con sé un messaggio di libertà femminile. La band, formata da cinque donne, ha spiegato di non voler essere etichettata come punk o estrema, ma di amare l’idea di sostenersi a vicenda. Durante un incontro con i fan, hanno condiviso che il loro obiettivo principale è trasmettere un messaggio di autonomia e solidarietà tra donne, senza rinunciare alla loro autenticità.