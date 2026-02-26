Carlo Conti spiega perché non ha consegnato i fiori alle Bambole di Pezza a Sanremo | Mi scuso rimedierò

Durante una conferenza stampa a Sanremo, Carlo Conti ha spiegato perché non ha consegnato i fiori alle Bambole di Pezza. Ha chiesto scusa per l’assenza e ha promesso di rimediare in futuro. La spiegazione è stata data durante la presentazione della terza serata del festival. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei presenti.