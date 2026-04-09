Un gruppo musicale formato da cinque donne ha annunciato il Club Tour 2026, una serie di concerti in diversi locali di rilievo in Italia. Le esibizioni sono programmate in diverse città del paese, coinvolgendo alcuni dei locali più noti del settore. L'obiettivo dichiarato è creare un contatto diretto con il pubblico attraverso queste esibizioni dal vivo.

Le Bambole di pezza, il gruppo musicale composto da cinque elementi femminili, lanciano il Club Tour 2026 con una serie di appuntamenti nei locali più significativi d’Italia. La tournée, che parte dal 15 aprile dal Fabrique di Milano e si concluderà il 9 maggio presso la Casa della Musica di Napoli, punta a consolidare il legame con il pubblico dopo il tredicesimo posto ottenuto con Resta con me all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il percorso itinerante delle musiciste Martina Cleo Ungarerelli, Morgana Blue, Federica Rossi “Xena”, Dani Piccirillo e Caterina Dolci “Kaj” è stato strutturato per favorire l’interazione ravvicinata con i sostenitori, privilegiando spazi capaci di mantenere un contatto diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambole di pezza: il Club Tour 2026 per un contatto diretto col pubblico

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Messaggi deliranti, insulti e minacce col coltello: condannato lo stalker di Morgana Blue delle Bambole di pezzaMilano, 28 marzo 2026 – Ai concerti, sui social, al telefono: la sua presenza molesta si sarebbe manifestata ovunque.

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Bambole di Pezza: Mollate prima di Sanremo 2026 ed è nata una revenge song. In Italia siamo un errore di sistemaLe Bambole di pezza hanno amplificato il proprio pubblico grazie a Sanremo 2026: unica band rock e tutta al femminile ... fanpage.it

Bambole di Pezza, è uscito il nuovo album 5Il 15 aprile le Bambole di Pezza daranno il via al tour nei club dal palco del Fabrique di Milano. Previsti appuntamenti anche a Firenze, Padova, Torino, Bologna, Roma e Napoli Reduci dal successo del ... tg24.sky.it

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