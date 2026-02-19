Le Bambole di pezza in gara a Sanremo 202 con il brano Resta con me si raccontano E annunciano il Club Tour 2026 Il video di Amicait
(askanews) – Le Bambole di Pezza col brano Resta con me partecipano tra i Big al Festival di Sanremo 2026, e all’Ariston il rock italiano ritrova una voce collettiva e per la prima volta tutta al femminile. «Sanremo per noi è una possibilità bellissima di portare il nostro messaggio a più persone. È qualcosa che, anche se molti magari non si aspettavano che avremmo fatto, qualcosa che crediamo che essere molto bello e importante. Per me Sanremo è una cosa molto bella perché la prima volta che ho visto una donna su palco ho detto che potevo farlo anche io. È la prima volta che una rock band tutta femminile si fa questo e può diventare un esempio. 🔗 Leggi su Amica.it
Bambole di Pezza, Resta con me, testo del brano in gara a Sanremo 2026Le Bambole di Pezza partecipano al Festival di Sanremo 2026 con il brano Resta con me, una canzone rock che parla di solidarietà tra donne.
Sanremo 2026, le Bambole di pezza, di cosa parla il brano Resta con meQuesta introduzione fornisce un’anteprima sul brano
Sanremo 2026 Bambole di Pezza raccontano il brano 'Resta con me' Cr video: Instagram Sanremorai
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Bambole di Pezza: Sorellanza è passare da un garage al palco dell'Ariston; Resta con me di Bambole di Pezza – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Sanremo, le Bambole di Pezza portano la sorellanza all'Ariston; Bambole di Pezza, il canto libero di una band di donne: punk, alternative, ribelli.
Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: «Ci siamo scelte come sorelle di vita, in una società che immagina le donne sempre in competizione tra loro. Al Festival speriamo di ...Il gruppo pop-punk milanese è la prima formazione tutta al femminile della storia dell'Ariston. «Il problema è l'assenza di modelli, alla bambine si dice che suonare certi strumenti è da maschi». L' ... vanityfair.it
Bambole di Pezza a Sanremo 2026: il grido punk di Resta con me tra empowerment e fragilitàLe Bambole di Pezza portano il punk-rock a Sanremo 2026 con Resta con me. Scopri il significato del testo, l'analisi del brano e le previsioni in classifica. skuola.net
Emis Killa annuncia nuove date per il Club Tour 2026 e per la prima volta in carriera si esibirà anche nelle città Europee! Alla tournée, prevista il prossimo maggio, si aggiungono infatti appuntamenti a Barcellona, Parigi e Londra. I biglietti per le nuove date so facebook
Malika Ayane ha annunciato un nuovo tour nei club Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto: x.com