le bambole di pezza in gara a sanremo 202 con il brano resta con me si raccontano e annunciano il club tour 2026 il video di amicait

(askanews) – Le Bambole di Pezza col brano Resta con me partecipano tra i Big al Festival di Sanremo 2026, e all’Ariston il rock italiano ritrova una voce collettiva e per la prima volta tutta al femminile. «Sanremo per noi è una possibilità bellissima di portare il nostro messaggio a più persone. È qualcosa che, anche se molti magari non si aspettavano che avremmo fatto, qualcosa che crediamo che essere molto bello e importante. Per me Sanremo è una cosa molto bella perché la prima volta che ho visto una donna su palco ho detto che potevo farlo anche io. È la prima volta che una rock band tutta femminile si fa questo e può diventare un esempio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le Bambole di pezza in gara a Sanremo 202 con il brano "Resta con me" si raccontano. E annunciano il Club Tour 2026. Il video di Amica.it

Bambole di Pezza, Resta con me, testo del brano in gara a Sanremo 2026Le Bambole di Pezza partecipano al Festival di Sanremo 2026 con il brano Resta con me, una canzone rock che parla di solidarietà tra donne.

Sanremo 2026, le Bambole di pezza, di cosa parla il brano Resta con meQuesta introduzione fornisce un’anteprima sul brano

Sanremo 2026 Bambole di Pezza raccontano il brano 'Resta con me' Cr video: Instagram Sanremorai

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.