Dopo quattro anni di assenza, l’artista Baltimora torna con un nuovo brano intitolato

"Dove andare": se lo chiede Baltimora nel suo nuovo brano musicale, che arriva dopo quattro anni dalla sua ultima uscita. Cantato per due anni dal vivo, ascoltato ai concerti anconetani all’Anfiteatro romano, alla Scalinata del Passetto e al Ridotto del Teatro delle Muse per i 140 anni del Carlino, è stato "sempre il brano di chiusura – ci racconta il cantautore che ha vinto un’edizione di X Factor –, liberatorio e divertente da cantare. Rimane in chi ascolta, perché è semplice e diretto: ho visto che arriva ed è estremanente bello che accada; lascia un ricordo positivo". A cosa prelude questo primo singolo? "Prelude a un nuovo disco, un album, un lp: tutte queste tre cose insieme, perché coincidono". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di Baltimora: "Ecco la mia nuova canzone. Adesso so dove andare"

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