La crisi in Ubisoft si fa sentire tra i dipendenti. Dopo il licenziamento di David Michaud-Cromp, il team lead di level design a Montreal, molti si chiedono se la decisione di tornare in ufficio abbia davvero senso. La sua critica pubblica al rientro ha suscitato reazioni e alimentato il malcontento tra i lavoratori dell’azienda.

Ubisoft ha licenziato David Michaud-Cromp, team lead di level design a Montreal, dopo aver espresso pubblicamente la propria critica al ritorno in ufficio imposto dall’azienda. Il licenziamento è avvenuto immediatamente, senza preavviso, a seguito di un periodo di sospensione di tre giorni, senza retribuzione, che lo stesso Michaud-Cromp aveva subito per aver condiviso le proprie opinioni sul piano di rientro in sede. La vicenda, emersa la scorsa settimana, è stata confermata da Michaud-Cromp stesso su LinkedIn, dove ha scritto: “Sono stato licenziato da Ubisoft, con effetto immediato. Non è stata una mia decisione”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ubisoft in crisi: il ritorno in ufficio causa scontento tra dipendenti

Approfondimenti su Ubisoft Crisi

Nelle ultime ore, alcuni dipendenti del gruppo Aeffe (che comprende marchi come Alberta Ferretti, Moschino e Pollini) hanno ricevuto lettere di licenziamento con effetto immediato.

I dipendenti di Ubisoft Paris annunciano uno sciopero contro il CEO Yves Guillemot.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ubisoft Crisi

Argomenti discussi: Ubisoft: odissea nella crisi con le storiche Ip che finiscono all’angolo; Ex Ubisoft contro chi dice che lo studio sarebbe in difficoltà per le politiche DEI, i problemi sono altri; I dipendenti di Ubisoft Paris disprezzano il CEO Yves Guillemot e non vogliono vederlo; Ubisoft, rivolta interna contro Guillemot: sciopero indetto per la visita del CEO a Parigi.

Crisi Ubisoft: crollo devastante in borsa dopo il reset, ha perso il 95,32% di valore in cinque anniLe azioni di Ubisoft hanno subito un crollo significativo nelle ultime ore, attestandosi a 3,99 euro per azione dopo un calo giornaliero del 40% circa, dovuto al recente annuncio di riorganizzazione i ... it.ign.com

Ubisoft al collasso: cancellato anche il remake di Prince of PersiaUbisoft attraversa una fase critica: sei giochi cancellati, studi chiusi e una nuova strategia basata sulle Creative Houses ... sentieriselvaggi.it

#Ubisoft non è in crisi per le politiche DEI, ma per la "sindrome del grande publisher" e l'eccessiva avversione al rischio. Le parole di Kensuke Shimoda. x.com

È un vero e proprio allarme rosso in casa Ubisoft, e non parliamo solo dei recenti stravolgimenti Dopo il crollo in borsa e la cancellazione di alcuni videogiochi, i dipendenti della compagnia francese sono in agitazione. Per una Ubisoft in fortissima crisi, che si - facebook.com facebook