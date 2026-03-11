San Gregorio entra nel circuito internazionale femminile | debutta la prima tappa ITF W35

San Gregorio di Catania fa il suo ingresso nel circuito internazionale femminile con la prima tappa ITF W35. La manifestazione si svolge a Solarino, in provincia di Siracusa, prima di spostarsi nel comune etneo. L’evento coinvolge atlete provenienti da diverse nazioni e rappresenta un’importante occasione per il torneo locale di confrontarsi con competizioni di livello superiore.

Il circuito ITF femminile allarga i propri orizzonti in Sicilia e da Solarino, in provincia di Siracusa, si sposta a San Gregorio di Catania per scrivere un nuovo capitolo sportivo.Dal 15 al 29 marzo il Monte Kà Tira ospiterà il primo ITF W35 femminile organizzato in provincia di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

