Bagnoli l’America’s Cup divide | 5mila in protesta chiedono trasparenza e garanzie sanitarie per il quartiere

I residenti di Bagnoli sono scesi in strada in massa. Circa 5mila persone si sono radunate ieri, 8 febbraio 2026, per chiedere più trasparenza e garanzie sulla salute nel quartiere. La protesta nasce dalle preoccupazioni legate ai lavori per l’America’s Cup, che alcuni considerano troppo veloci e poco chiari. La gente vuole saperne di più e pretendono che le autorità ascoltino le loro richieste. La manifestazione si è svolta senza incidenti, ma ha mostrato quanto Bagnoli sia divisa sulla questione

Bagnoli, una manifestazione che parla chiaro: migliaia di persone hanno riempito le strade del quartiere ieri, 8 febbraio 2026, per esprimere il proprio dissenso riguardo ai lavori in corso per l’America’s Cup. La protesta, che ha visto la partecipazione di un quinto dei residenti, ha portato all’attenzione un problema che va ben oltre un semplice atto di vandalismo: una crescente frattura tra cittadini e istituzioni, alimentata da una comunicazione percepita come paternalistica e da una mancanza di coinvolgimento reale nelle decisioni che riguardano il futuro del quartiere. Al centro della scena, una scritta contestata su un muro, che ha finito per oscurare il vero cuore della questione, come evidenziato da Emiliano Dario Esposito.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Bagnoli, questa mattina, un gruppo di residenti e attivisti ha organizzato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, impedendo il passaggio ai mezzi diretti ai cantieri dell’area ex Italsider.

A Bagnoli, circa cinquemila persone sono scese in strada per protestare contro l’America’s Cup e il sindaco Manfredi.

