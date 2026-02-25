Protesta a Bagnoli | No America’s Cup chiede lo stop ai cantieri

Presidio contro il transito dei camion verso la colmata a Bagnoli: “Prima si ascoltano i cittadini, poi si decide”. Tensione questa mattina a Bagnoli, dove attivisti della rete No America’s Cup e cittadini del quartiere sono tornati in strada per fermare i mezzi diretti verso l’area della colmata. Al centro della mobilitazione la richiesta di sospendere subito i lavori in corso. Per i manifestanti, il blocco dei cantieri è la sola premessa possibile per avviare un confronto reale nel consiglio monotematico fissato per il 3 marzo nel quartiere. “La decisione deve arrivare dopo un percorso di ascolto e non essere già presa. Senza lo stop ai lavori non accetteremo alcuna passerella”, hanno dichiarato durante il presidio. 🔗 Leggi su 2anews.it

VIDEO/ Bagnoli, voragine in strada: stop ai tir del cantiere America’s CupQuesta mattina, una grande voragine si è aperta in via Nuova Bagnoli, proprio al centro della carreggiata.

Voragine a Bagnoli: traffico bloccato e stop ai camion per il cantiere dell’America’s CupUna voragine si è aperta nel cuore di Bagnoli, bloccando il traffico e fermando i camion diretti ai cantieri dell’America’s Cup.

