Tramvia a Bagno a Ripoli i binari approdano al futuro capolinea

Da stasera, la “chicane” su via Pian di Ripoli a Bagno a Ripoli viene rimossa, consentendo ai veicoli di proseguire diritto verso Firenze sulla doppia corsia. Contestualmente, i binari della tramvia giungono al nuovo capolinea, segnando un passo importante nel progetto di sviluppo della linea. La modifica permette un flusso più fluido del traffico e una maggiore continuità per i mezzi pubblici.

Arno: pista ciclabile finanziata. Dal capolinea della tramvia di Bagno a Ripoli fino a CompiobbiLa Città Metropolitana di Firenze ha deciso di finanziare e realizzare la Pista ciclabile di Rosano, intervento determinante la mobilità dell'area...

Bagno a Ripoli, riscaldamento rotto al Volta: lezioni sospeseBagno a Ripoli (Firenze), 07 gennaio 2026 - Vacanze natalizie forzatamente prolungate per gli studenti dell'Istituto superiore Volta di Bagno a...

Arno: pista ciclabile finanziata. Dal capolinea della tramvia di Bagno a Ripoli fino a CompiobbiLa Città Metropolitana di Firenze ha deciso di finanziare e realizzare la Pista ciclabile di Rosano, intervento determinante la mobilità dell'area metropolitana. Sarà utilizzato un contributo di 4.330 ...

Violenza sessuale e accoltellato dal branco, paura tra i pendolari della tramvia

Tramvia, ampliamento del cantiere in viale Matteotti dal 5 marzo: ecco come cambia la circolazione