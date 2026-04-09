Arte | all’Opificio delle Pietre Dure il restauro della Testa di Medusa

L’Opificio delle Pietre Dure di Firenze avvierà a breve il restauro della Testa di Medusa, un’opera di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli. L’intervento avverrà presso la sede fiorentina dell’istituto, che si occuperà di riportare l’oggetto a uno stato di conservazione ottimale. La data di inizio dei lavori è prevista per i prossimi mesi, senza indicare un termine preciso.

Bagno a Ripoli (FI), 9 aprile 2026 – L’Opificio delle Pietre Dure di Firenze realizzerà il restauro della Testa di Medusa di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli. Il prestigioso istituto centro di ricerca e formazione, specializzato nel restauro e nella conservazione di opere d’arte, ha risposto positivamente alla richiesta dell’amministrazione ripolese di prendersi cura dell’opera marmorea cinquecentesca attribuita alla bottega del Giambologna e originariamente collocata nel complesso della Fonte della Fata Morgana, a Grassina. Il trasporto della Testa verso l’Opificio è avvenuto stamani: dal palazzo comunale al laboratorio del Settore Materiali lapidei dell’Opificio in via egli Alfani, dove l’opera sarà sottoposta in prima istanza allo studio e a indagini diagnostiche non invasive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Orecchini su base all' uncinetto con mezzi cristalli e pietre dure. Nuovi colori disponibili - facebook.com facebook

Al termine dell’impegnativa attività di restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure di #Firenze e l’Istituto Centrale per il Restauro di #Roma, sono rientrati a bordo di nave #AmerigoVespucci, i due dipinti realizzati da Rudolph #Claudus, testimonianze significativ x.com