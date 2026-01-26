A Maiori, prosegue il progetto per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia sociale e residenziale convenzionata nell’area di Santa Maria delle Grazie, con l’obiettivo di offrire soluzioni abitative più accessibili e sostenibili per la comunità locale.

Prosegue a Maiori il percorso per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale convenzionata e sociale nell’area di Santa Maria delle Grazie. Un intervento strategico pensato per rispondere al fabbisogno abitativo locale, in un contesto in cui la crescita della ricettività extralberghiera incide sempre più sulla disponibilità di case per la residenza stabile. L’amministrazione comunale ha avviato in questi giorni le comunicazioni rivolte ai proprietari delle aree interessate dal progetto, invitandoli ad attivare entro 30 giorni le procedure previste dalla pianificazione urbanistica vigente. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Nuovi alloggi di edilizia sociale a Maiori

