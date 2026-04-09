Il badminton potrebbe presto vedere una modifica alle sue regole. Secondo quanto riportato, la Federazione Internazionale sta considerando di cambiare il sistema di punteggio, valutando una riduzione dei punti necessari per conquistare un set. La proposta sarebbe ancora in fase di studio e non è stato ancora stabilito un calendario preciso per eventuali cambiamenti. La decisione potrebbe influenzare le modalità di gioco già nelle prossime stagioni.

Il badminton potrebbe essere vicino a una svolta regolamentare: la Federazione Internazionale starebbe valutando l’ipotesi di modificare il format attuale delle partite e di ridurre il numero di punti necessari per vincere un set. La proposta sarebbe la seguente: incontri al meglio di tre set da 15 punti e non più di parziali da 21 punti, in modo da aumentare il dinamismo delle partite e di tutelare la salute dei giocatori. L’organismo che governa il badminton mondiale ha avviato un processo di consultazione pubblica e invita gli appassionati a esprimersi sul cambiamento entro il 15 aprile, come comunicato attraverso i propri canali ufficiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Badminton verso un cambio di regolamento? Nuovo sistema di punteggio in fase di studio

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