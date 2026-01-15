Mercato coperto di Ballarò ok al nuovo regolamento | Primo passo verso la riqualificazione
Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per il mercato coperto di Ballarò, segnando un passo importante verso la sua riqualificazione. L’adozione di questa normativa sblocca una situazione ferma da tempo e rappresenta un’opportunità per il rilancio di uno dei luoghi più rappresentativi della città, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e commerciale di Palermo.
