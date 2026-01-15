Mercato coperto di Ballarò ok al nuovo regolamento | Primo passo verso la riqualificazione

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per il mercato coperto di Ballarò, segnando un passo importante verso la sua riqualificazione. L’adozione di questa normativa sblocca una situazione ferma da tempo e rappresenta un’opportunità per il rilancio di uno dei luoghi più rappresentativi della città, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e commerciale di Palermo.

Mercato coperto, ecco ’Aperitivi in festa’ - Domenica torna la manifestazione per far vivere la struttura che aspetta da tempo il restyling: ci saranno prodotti tipici e musica . ilrestodelcarlino.it

L'operazione mercato coperto può partire. Ad “innescarla” una lettera che il sindaco Rodolfo Ziberna ha indirizzato alla Camera di commercio Venezia Giulia con l’obiettivo di coinvolgerla ufficialmente nel piano di rilancio. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.