Mercato coperto di Ballarò ok al nuovo regolamento | Primo passo verso la riqualificazione

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per il mercato coperto di Ballarò, segnando un passo importante verso la sua riqualificazione. L’adozione di questa normativa sblocca una situazione ferma da tempo e rappresenta un’opportunità per il rilancio di uno dei luoghi più rappresentativi della città, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e commerciale di Palermo.

Approvata in Consiglio la delibera che sblocca il percorso di rilancio. Soddisfazione dell’assessore Forzinetti: "Superata una fase di stallo che si protraeva da tempo". I consiglieri dell'opposizione: "Ora attivare percorsi di accompagnamento economico a sostegno degli operatori che intendono uscire dalla loro condizione di irregolarità" Il Consiglio comunale approva all’unanimità il nuovo regolamento per il mercato coperto di Ballarò, sbloccando una vicenda ferma da tempo e dando nuovo impulso al rilancio di uno dei simboli storici della città. “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione della deliberazione - dice l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti -. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

