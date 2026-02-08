Anticipazioni Amici dell’8 febbraio | cambio a sorpresa del regolamento e Angie verso la finale ma la Pettinelli dice no

Questa sera, ad Amici, ci sono stati cambiamenti sorprendenti. La produzione ha deciso di modificare il regolamento all’ultimo minuto, creando un po’ di caos tra gli studenti. Nel frattempo, Angie si avvicina sempre di più alla finale, ma la docente Pettinelli ha detto no a una sua possibile partecipazione. La gara si fa più tesa, e i concorrenti sono pronti a tutto per conquistare il sogno di vincere.

Continua la corsa di Amici verso l’attesa fase del Serale dove si deciderà il vincitore dell’edizione 2026: il talent condotto da Maria De Filippi è entrato in una fase cruciale, quello in cui i sogni iniziano diventare più concreti o, al contrario, devono essere abbandonati. Tra prove serrate, confessioni a cuore aperto e sguardi che mostrano la tensione del momento, la scuola più famosa d’Italia diventa, puntata dopo puntata, sempre più un palcoscenico di emozioni. E nella puntata dell’8 febbraio c’è anche un colpo di scena in vista proprio del Serale: un importante cambiamento nel regolamento che potrà decidere le sorti dei finalisti, mentre una concorrente è sempre più vicina alla finale ma scatena lo scontro tra i professori. 🔗 Leggi su Dilei.it

