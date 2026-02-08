Carlo Beretta è quel ragazzo che ti apre la porta ti versa l’acqua a tavola e si scusa se non lo fa Undici anni di differenza? Dettagli inutili | così Melissa Satta

I festeggiamenti di Melissa Satta per i suoi 40 anni sono iniziati con i messaggi più semplici e spontanei. Il primo a farle gli auguri sono stati il figlio Maddox e il suo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, che ha dimostrato ancora una volta di essere vicino a lei con gesti piccoli ma sinceri. La showgirl ha condiviso sui social alcune parole sulla sua relazione con Beretta, descrivendolo come un ragazzo che si presenta con semplicità, pronto ad aiutare e scusarsi se qualche volta si ferma a parlare.

Proprio ieri, 7 febbraio, Melissa Satta ha spento le sue quaranta candeline. I primi auguri sono stati quelli del figlio Maddox e del fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Tra la Satta e il rampollo ci sono 11 anni di differenza, ma come lei stessa ha spiegato in uno scambio con i follower su Instagram non è e non è stato affatto un problema. “Dettagli inutili che ai giorni d’oggi non hanno valore. Bisogna essere meno superficiali, pensare alla felicità e apprezzare quando si incontra una persona speciale”, ha affermato. E ancora: All’inizio mi ha fatto partire prevenuta, m ma alla fine è solo uno stupido numero, non conta niente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Melissa Satta ha deciso di festeggiare i suoi 40 anni alle Maldive insieme a Carlo Beretta.

