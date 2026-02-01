Trump apre a un deal con Cuba e spalanca la porta alla Cina sul petrolio del Venezuela

Donald Trump apre a una possibile intesa con Cuba, lasciando intendere che l’isola potrebbe cercare un accordo con gli Stati Uniti. Nelle sue parole, il presidente americano fa capire che Cuba “potrebbe venire da noi” per negoziare. Intanto, la Casa Bianca continua a ridurre i flussi di petrolio verso l’isola, stringendo ulteriormente le sanzioni energetiche. La mossa di Trump apre nuovi scenari, anche sul fronte dell’influenza cinese sul Venezuela.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” La Casa Bianca stringe la morsa energetica sull’isola: nelle ultime settimane Washington ha annunciato misure per tagliare i flussi di greggio verso L’Avana Cuba “potrebbe venire da noi” per un accordo. È il messaggio lanciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 1 febbraio 2026, mentre la Casa Bianca stringe la morsa energetica sull’isola: nelle ultime settimane Washington ha annunciato misure per tagliare i flussi di greggio verso L’Avana e ha minacciato dazi contro i Paesi che riforniscono Cuba di petrolio.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Trump Cuba

Gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza nel Venezuela, con l’arresto di Nicolas Maduro e la volontà di gestire le risorse petrolifere del paese.

L’economia cubana, storicamente influenzata dalla dipendenza dal petrolio venezuelano, attraversa un momento di incertezza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trump annuncia grandi compagnie petrolifere USA in Venezuela dopo la cattura di Maduro

Ultime notizie su Trump Cuba

Argomenti discussi: Usa, Trump apre alla possibilità che l’Ice lasci Minneapolis; Trump apre al ritiro dell’Ice da Minneapolis e manda lo zar dei confini per gestire la crisi; Trump apre all’ipotesi di un parziale ritiro degli agenti dell’ICE da Minneapolis; Ucraina, Meloni apre al Nobel per Trump se porterà la pace.

Minneapolis, Trump frena: «L’Ice potrebbe ritirarsi». Il presidente Usa apre a un'inchiesta sulla morte di PrettiLa crisi che ha sconvolto Minneapolis potrebbe aver imboccato una svolta. Dopo settimane di raid federali, proteste di massa e due morti controverse, emergono i primi segnali di un ... ilgazzettino.it

Trump apre al dialogo con Teheran. Ma le portaerei sono arrivate in Medio Oriente pronte a colpireTrump apre al dialogo con Teheran. Ma le portaerei sono arrivate in Medio Oriente pronte a colpire l'Iran di Khamenei. lanotiziagiornale.it

+++ Trump minaccia anche il Regno Unito: “Molto pericoloso fare affari con la Cina” mentre Starmer apre a Pechino - facebook.com facebook

Ue apre a Trump sul Board of Peace: cosa cambia adesso x.com