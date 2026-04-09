Sono in corso indagini a Campobasso dopo che una madre e una figlia sono state trovate avvelenate con ricina. Padre e figlia sono stati ascoltati dagli inquirenti in merito all’accaduto. Le autorità stanno verificando i dettagli e le circostanze che hanno portato all’intossicazione. Si cercano risposte sulla morte delle due donne e sui possibili moventi dietro l’uso della sostanza tossica.

Continuano le indagini sull’avvelenamento da ricina a Campobasso, interrogati padre e figlia, si cerca la verità sulla morte di madre e figlia Ore di interrogatorio, versioni da chiarire e un dolore che attraversa una famiglia spezzata. È una vicenda complessa e ancora avvolta da molti interrogativi quella che ruota attorno alla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara, morte avvelenate il 27 e 28 dicembre.Gli inquirenti della Procura di Campobasso stanno lavorando senza sosta per ricostruire ogni dettaglio,mentre emergono nuovi elementi che indirizzano le indagini. Nella giornata di ieri è stato ascoltato per oltre quattro ore il padre, Gianni Di Vita, ex sindaco di Pietracatella, seguito dall’audizione della figlia Alice, convocata come persona informata sui fatti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Avvelenate con la ricina, interrogati padre e figlia: tutto ciò che non torna

Madre e figlia avvelenate con la ricina: padre e sorella in Questura per l'interrogatorioE’ in corso da alcuni minuti, in questura a Campobasso, l’interrogatorio di Gianni Di Vita e di sua figlia Alice .

Sospetto avvelenamento alla ricina: interrogati padre e figliaGianni Di Vita e sua figlia Alice sono stati interrogati oggi presso la Questura di Campobasso.

Temi più discussi: Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Avvelenate con la ricina, interrogatorio fiume per padre e figlia; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Il sospetto di un delitto premeditato: chi ha colpito e quali erano i veri obiettivi?; Ricina, svolta nel caso di Campobasso: le vittime avvelenate.

Avvelenate con la ricina, il marito e la figlia sentiti per dieci ore. I dubbi sulle loro versioniAlla fine i due sopravvissuti della famiglia, Gianni Di Vita e sua figlia Alice, chiamati a ricostruire i giorni che hanno preceduto la misteriosa morte per avvelenamento della quindicenne ... ilgazzettino.it

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». L’attenzione degli inquirenti si concentra anche su cestini e conserve ricevuti in regalo ...Gli accertamenti hanno dimostrato che non si è trattato di una contaminazione progressiva, ma una somministrazione mirata. Un passaggio importante, che restringe i tempi. Nelle prossime ore saranno se ... vanityfair.it

È stato ascoltato per dieci ore Gianni Di Vita, il marito e padre delle due donne morte avvelenate con la ricina a Campobasso. Cosa è emerso - facebook.com facebook

Morte avvelenate, al via nuova giornata di interrogatori a Campobasso. Il fascicolo per ora resta senza indagati. Relazione finale da Pavia attesa entro 10 giorni #ANSA x.com