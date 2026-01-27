Pesca e Aquacoltura l’assessore Zabatta riunisce il tavolo azzurro | Rafforzare dialogo con produttori e associazioni

La Regione Campania ha avviato un confronto con il settore ittico. L’assessora Fiorella Zabatta ha convocato il Tavolo Azzurro per analizzare le criticità e promuovere un dialogo costruttivo con produttori e associazioni, al fine di sostenere lo sviluppo sostenibile del comparto.

La R egione Campania ha avviato il confronto con il comparto ittico: l'assessora alla Pesca e Acquacoltura, Fiorella Zabatta, con deleghe anche a Tutela degli animali, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Protezione civile, Sport e Politiche giovanili, ha riunito il Tavolo Azzurro, organismo consultivo dedicato all'analisi delle principali criticità del settore. "Rafforziamo da subito il dialogo con i produttori e con le associazioni – ha dichiarato l'assessora Zabatta – garantendo un'attuazione efficace delle misure del FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura) per dare risposte rapide e concrete alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del mare.

Dopo il crollo a Casoria, l’assessore Zabatta ha annunciato il sostegno della Regione.

In occasione della Giornata Nazionale Prevenzione Veterinaria, l’assessore Zabatta sottolinea l’importanza di un approccio integrato che collega la salute umana, il benessere animale e la tutela ambientale.

