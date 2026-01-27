Pesca e Aquacoltura l’assessore Zabatta riunisce il tavolo azzurro | Rafforzare dialogo con produttori e associazioni
La Regione Campania ha avviato un confronto con il settore ittico. L’assessora Fiorella Zabatta ha convocato il Tavolo Azzurro per analizzare le criticità e promuovere un dialogo costruttivo con produttori e associazioni, al fine di sostenere lo sviluppo sostenibile del comparto.
Tempo di lettura: 1 minuto La R egione Campania ha avviato il confronto con il comparto ittico: l’assessora alla Pesca e Acquacoltura, Fiorella Zabatta, con deleghe anche a Tutela degli animali, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Protezione civile, Sport e Politiche giovanili, ha riunito il Tavolo Azzurro, organismo consultivo dedicato all’analisi delle principali criticità del settore. “Rafforziamo da subito il dialogo con i produttori e con le associazioni – ha dichiarato l’assessora Zabatta – garantendo un’attuazione efficace delle misure del FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura) per dare risposte rapide e concrete alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del mare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
