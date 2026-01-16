Stadio del Nuoto chiuso a Caserta accordo Provincia-Federazione

La Provincia di Caserta e la Federazione Italiana Nuoto hanno siglato un protocollo d’intesa a Roma, aprendo la strada alla riqualificazione dello Stadio del Nuoto di Caserta, chiuso da aprile scorso per questioni di agibilità. Questo accordo rappresenta un passo importante per il futuro dell’impianto, che potrà così tornare a offrire servizi e attività sportive alla comunità locale.

Tempo di lettura: 3 minuti È stato firmato questa mattina a Roma il protocollo d'intesa tra la Provincia di Caserta e la Federazione Italiana Nuoto, che segna una tappa fondamentale nel percorso di riqualificazione dello Stadio del Nuoto di Caserta, chiuso da aprile scorso per problema di agibilità. L'accordo è stato sottoscritto dal presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, e dal Presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, e dà avvio a una collaborazione strutturata finalizzata alla revisione, all'adeguamento e alla piena rifunzionalizzazione dell'impianto natatorio di via Laviano.

