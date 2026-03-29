Stop alle parenze della Madonna dell'Arco non autorizzate ad Afragola a Pasqua 2026 | c'è l'ordinanza

Il Comune di Afragola ha emesso un'ordinanza riguardante le processioni della Madonna dell'Arco in vista della Pasqua 2026. La disposizione vieta le parente non autorizzate e stabilisce che tutte le manifestazioni devono concludersi entro le 20. Solo gli eventi ufficialmente approvati possono svolgersi sul territorio comunale.

Il Comune di Afragola pubblica l'ordinanza per le processioni della Madonna dell'Arco: ok solo agli eventi autorizzati, stop alle manifestazioni dopo le 20. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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