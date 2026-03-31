Nel Ferrarese si avvicinano le elezioni amministrative per l’elezione dei nuovi sindaci, con le date dei seggi già stabilite. Dopo aver partecipato alla consultazione referendaria sulla giustizia, gli elettori sono chiamati nuovamente alle urne nel corso del 2026. La votazione comprende anche eventuali ballottaggi, che si svolgeranno nei giorni successivi alla prima tornata.

Si torna alle urne, anche nel Ferrarese. Dopo la votazione per il referendum sulla giustizia, il 2026 vedrà nuovamente il territorio provinciale impegnato nelle elezioni. Si tratta, in questo caso, di quelle amministrative (per le regioni a statuto ordinario). Nello specifico, sono chiamati a decidere per il proprio sindaco i residenti di Bondeno e Comacchio. Le giornate fissate per le votazioni sono quelle di domenica 24 e lunedì 25 maggio. In caso di ballottaggio, i seggi saranno nuovamente aperti domenica 7 e lunedì 8 giugno. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Maltempo nel Ferrarese: alberi caduti, danni alle strutture e neve. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Si torna alle urne, stavolta per i sindaci: le date delle elezioni (e dei ballottaggi) nel Ferrarese

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