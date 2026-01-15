Avatar | Fuoco e Cenere segna un nuovo record ma non c' è nulla da festeggiare

Dopo aver comunque superato il traguardo del miliardo di dollari al box-office internazionale, il terzo film della saga sta per inaugurare un trend negativo che non era accaduto con i due film precedenti Nonostante Avatar: Fuoco e Cenere abbia fatto faville al box-office, debuttando in prima posizione in diversi paesi del mondo e superando il traguardo del miliardo di dollari in pochissimo tempo, il film inaugurerà anche un trend negativo per la saga. La pellicola di James Cameron dovrebbe incassare tra i 12 e i 14 milioni di dollari nel weekend di quattro giorni dedicato al Martin Luther King Day nelle sale americane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avatar: Fuoco e Cenere segna un nuovo record, ma non c'è nulla da festeggiare Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere, la première a Milano segna il nuovo capitolo di Pandora Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere, punteggio record, ma in negativo su Rotten Tomatoes La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Avatar: Fuoco e Cenere dopo quattro settimane segnala ancora incassi inferiori ai predecessori; Box office Usa, Avatar: Fuoco e cenera ancora in testa agli incassi; Avatar - Fuoco e Cenere (2025); Avatar: Fuoco e Cenere registra incassi inferiori ai capitoli precedenti dopo 4 settimane. Avatar: Fuoco e Cenere segna un nuovo record, ma non c'è nulla da festeggiare - office internazionale, il terzo film della saga sta per inaugurare un trend negativo che non era accaduto con i due film precede ... movieplayer.it

