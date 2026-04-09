Avanzano i cantieri per la nuova via Manzoni | entro il weekend ultimati i primi 3 isolati

I cantieri per la riqualificazione di via Manzoni nel quartiere Libertà di Bari stanno procedendo, con i primi tre isolati su nove che saranno liberati dalle recinzioni entro il fine settimana. I lavori, del valore di 6,8 milioni di euro e finanziati dal Pnrr, coinvolgono l'intera strada e sono in fase di avanzamento. La riqualificazione interessa l'intera via Manzoni, con interventi già in corso lungo tutta la lunghezza della strada.

Entro questo weekend saranno completamente liberi dalle recinzioni i primi 3 isolati su 9 di via Manzoni, nel quartiere Libertà di Bari, dove sono in corso i lavori di riqualificazione sull'intera strada, per un importo di 6,8 milioni di euro con finanziamento Pnrr.Il punto sui lavori di via. 🔗 Leggi su Baritoday.it Il cantiere di via Manzoni: da lunedì lavori sui primi due isolati da piazza GaribaldiL'intervento, in questa specifica zona della via, vedrà il recupero delle basole originali, che saranno riutilizzate per realizzare la nuova... Avvio dei cantieri per la nuova sede della magistratura a Perugia, in programma entro la fine dell’annoL’avvio dei cantieri per la nuova cittadella giudiziaria di Perugia è imminente, con i lavori che dovrebbero prendere il via entro la fine dell’anno. Temi più discussi: Hera, cantieri per il teleriscaldamento fino a giugno: la mappa aggiornata dei lavori e dei disagi; PNRR e cantieri: FS accelera sugli investimenti; Avanzano i cantieri sulla A19, completati prima di Pasqua i lavori sui viadotti Cubo e Perriera; Anello ferroviario: avanzano le palificazioni per la fermata Turrisi-Colonna. Galleria Pala Rossa, i lavori avanzano: «Diaframma giù in un mese». Il punto su cantieri e viabilità in tutta la zonaSOVRAMONTE (BELLUNO) - Viabilità à a singhiozzo nel Feltrino occidentale. Tra Arsié, Lamon e Sovramonte si preannunciano settimane difficili per gli spostamenti lungo ... ilgazzettino.it Bari, cantieri e divieti: traffico in tilt tra Brt e lavori stradaliIl navigatore satellitare dei telefonini ieri mattina segnava tratto rosso su corso Vittorio Veneto. Auto in coda col serpentone stretto, lungo e lento dovuto ai lavori per il Brt. Ma a ... quotidianodipuglia.it ATP Challenger Monza: Bellucci e Travaglia avanzano, bene anche Collignon e Van Assche x.com Auger-Aliassime conquista gli ottavi a Montecarlo per la prima volta in carriera. Avanzano anche Ruud e Hurkacz - facebook.com facebook