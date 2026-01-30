Il cantiere di via Manzoni | da lunedì lavori sui primi due isolati da piazza Garibaldi

Da lunedì iniziano i lavori sui primi due isolati di via Manzoni, nel quartiere Libertà di Bari. Gli operai cominceranno a riqualificare la strada, che diventerà pedonale. Verranno create zone per passeggiare, piantate nuove alberature e rinnovata l’illuminazione. La riqualificazione cambierà il volto di questa zona, rendendola più vivibile e accogliente per i cittadini.

L'intervento, in questa specifica zona della via, vedrà il recupero delle basole originali, che saranno riutilizzate per realizzare la nuova pavimentazione In particolare, dalla prossima settimana è previsto l'allestimento dell'area di cantiere sui primi due isolati tra piazza Garibaldi e via Calefati. L'intervento, in questa specifica zona della via, vedrà il recupero delle basole originali, che saranno riutilizzate per realizzare la nuova pavimentazione. In vista del cantiere, Comune ha disposto divieti di sosta e fermata dal 2 febbraio al 30 giugno prossimo, con contestuale chiusura al transito dei due isolati.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su via Manzoni

Da lunedì, in Città Alta, via le auto da piazza Angelini per lavori di restyling che dureranno fino a maggio.

Ultime notizie su via Manzoni

