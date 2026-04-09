Autonomia sanitaria in Calabria | il rischio di un abisso tra le cure

Durante la riunione della Conferenza Stato-Regioni, il presidente della regione ha approvato le pre-intese sull'autonomia differenziata nel settore sanitario. Questa decisione ha suscitato forti reazioni di dissenso da parte di alcune forze politiche locali, che temono possibili conseguenze negative per il sistema sanitario calabrese. La questione resta al centro del dibattito pubblico e politico, con molte opinioni divergenti sulla direzione da seguire.

Il presidente Roberto Occhiuto ha dato il via libera alle pre-intese sull’autonomia differenziata in ambito sanitario durante la Conferenza Stato-Regioni, scatenando una dura opposizione politica in Calabria. L’atto formale di Occhiuto ha trasformato l’aula regionale e le piazze in un campo di battaglia. Il Pd Calabria, coordinato dal senatore Nicola Irto, accusa il governo centrale di non aver risolto le disparità territoriali prima di procedere con il trasferimento delle competenze. La questione centrale riguarda la distribuzione del Fondo sanitario nazionale. Secondo gli esponenti dem, i criteri attuali penalizzano pesantemente il Mezzogiorno, creando un divario nelle prestazioni che l’autonomia rischierebbe di rendere irreversibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autonomia sanitaria in Calabria: il rischio di un abisso tra le cure Leggi anche: Sanità Calabria: l’allarme fuga e il rischio autonomia differenziata Cure per le fasce più vulnerabili: ambulatori di prossimità per contrastare la povertà sanitariaL'Asl di Brindisi avvia la fase operativa del Programma nazionale equità nella salute con l'apertura di presidi nei quattro distretti della provincia... Temi più discussi: Il Consigliere Conia interviene su Autonomia differenziata e pre intese; Sì all’autonomia sanitaria, scoppia la bufera politica in Calabria: Tradimento di Occhiuto; Sanità, No del Pd Calabria alle pre-intese sull’autonomia differenziata · ilreggino.it; Autonomia differenziata, scontro sulla sanità in Calabria. Sanità, Pd Calabria contro autonomia differenziata: Aumenta disuguaglianzeIl Pd Calabria guidato da Irto boccia le pre-intese sull’autonomia differenziata: Penalizza il Sud e aumenta le disuguaglianze nella sanità. catanzaroinforma.it Autonomia differenziata, Madeo attacca Occhiuto: «Sanità calabrese in ginocchio»La consigliera regionale del Pd denuncia i rischi del sì alle pre-intese Stato-Regioni e avverte: più spesa passiva, meno risorse e fuga di medici verso il Nord ... cosenzachannel.it Franz Caruso: "grave il sì alle pre-intese sull'autonomia in materia sanitaria". "Il via libera dato da Occhiuto è una resa politica alle logiche della destra nazionale". https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/04/franz-caruso-grave-il-si-alle-pre-intese-sullaut - facebook.com facebook Sì all’autonomia sanitaria, scoppia la bufera politica in Calabria: “Tradimento di Occhiuto” - x.com