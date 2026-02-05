Cure per le fasce più vulnerabili | ambulatori di prossimità per contrastare la povertà sanitaria

A Brindisi, a metà febbraio, parte la fase concreta del Programma nazionale equità nella salute. Il progetto punta a creare ambulatori di prossimità per aiutare le fasce più vulnerabili e combattere la povertà sanitaria. Le strutture saranno aperte nei quartieri più a rischio, con l’obiettivo di offrire assistenza diretta e più accessibile.

L'Asl di Brindisi avvia la fase operativa del Programma nazionale equità nella salute con l'apertura di presidi nei quattro distretti della provincia BRINDISI - Nella seconda metà di febbraio, prende il via la fase operativa degli interventi del Programma nazionale equità nella salute (Pnes) 2021-2027 - Contrastare la povertà sanitaria. Questa mattina (5 febbraio 2026), nella sala Francigena della sede Asl Brindisi di via Napoli, si è tenuto un incontro della cabina di regia con rappresentanti di Asl, Arca Nord Salento, Ambiti territoriali sociali della provincia di Brindisi e Enti del terzo settore partecipanti al progetto.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Gli ambulatori odontoiatrici sociali dell'Asp di Catania offrono accesso gratuito alle cure dentali per le persone in situazioni di vulnerabilità.

