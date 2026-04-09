A Treviglio, un incidente ha coinvolto un'auto e tre ciclisti, con un uomo di 33 anni in condizioni gravissime. Secondo le prime informazioni, l’automobilista ha effettuato un sorpasso azzardato prima di scontrarsi violentemente con i ciclisti. L’autista è risultato positivo all’alcoltest, e le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Treviglio (Bergamo), 9 aprile 2026 – Il sorpasso azzardato, lo schianto violentissimo e un bilancio piuttosto serio. Un grave incidente è avvenuto questa mattina a Treviglio, nella bergamasca, dove un’auto ha investito tre ciclisti nel tratto di via Canonica che attraverso i campi collega le due frazioni trevigliesi della Geromina e Castel Cerreto. Nell’impatto ha avuto la peggio un uomo di 33 anni, che è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Papa Giovanni con l’ elisoccorso. Ferito gravemente, ma in codice giallo, un 69enne che però non sarebbe in pericolo di vita. Una terza persona di 66 anni è stato portato via pure lui in ambulanza in codice giallo, ma soprattutto per il forte choc subito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treviglio, auto investe tre ciclisti: gravissimo un 33enne. Il guidatore è positivo all’alcoltest

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